Serie A, Sinigallia omologato come stadio ufficiale del Como

"A seguito dell'accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc dell'istanza presentata dalla società Como 1907 S.r.l. per l'utilizzo dell'impianto sportivo abituale, in luogo dello stadio 'Bentegodi' di Verona indicato ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per la stagione in corso", la Lega Serie A comunica che "ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2026-2027, Titolo II, paragrafo I, lettera D (CU FIGC 149/A del 28 gennaio 2026), l'impianto sportivo ufficiale della società Como 1907 S.r.l. per le gare interne della stagione sportiva 2026/2027 è il seguente: Stadio Comunale 'Giuseppe Sinigaglia' di Como".