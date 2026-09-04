Ferrari endurance, Phil Hanson prolunga contratto come pilota ufficiale

04 Set 2026 - 13:21
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Ferrari comunica di aver esteso l'accordo contrattuale con Phil Hanson, impegnato a partire dalla stagione 2026 nella veste di pilota ufficiale del Cavallino Rampante nelle competizioni endurance. Il britannico, nato a Londra il 5 luglio 1999, dal 2025 è protagonista nel FIA World Endurance Championship con la 499P numero 83 iscritta da AF Corse, condivisa con l'altro ufficiale Ferrari Yifei Ye e con Robert Kubica. Con i compagni di squadra Hanson ha finora collezionato 12 partenze nella top class Hypercar (la Lone Star Le Mans che si disputerà il prossimo 6 settembre sarà la sua 13esima gara da ferrarista) festeggiando la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2025 - la terza consecutiva per la Casa di Maranello. Nella stessa stagione Hanson ha concluso al secondo posto nella classifica del Campionato del Mondo Piloti, e ha contribuito al titolo di AF Corse nella FIA World Cup for Hypercar Teams riservato alle squadre indipendenti. Con la Ferrari 499P Phil Hanson ha ottenuto nel complesso due podi assoluti: oltre alla vittoria sul Circuit de La Sarthe anche il secondo posto all'esordio assoluto in occasione della 1812 KM del Qatar (2025). Nel 2026 il miglior risultato sinora è il quinto posto a San Paolo nel mese di luglio. Nel percorso sportivo del pilota inglese spiccano cinque titoli, tutti nelle corse endurance, ottenuti nel Britcar Endurance Championship (2016), nell'Asian Le Mans Series in classe LMP3 (2016-17) e in LMP2 (2018-19), nell'European Le Mans Series (2020) e nel FIA WEC (2019-20), gli ultimi due con i prototipi LMP2. Risale proprio alla stagione 2019-20 il debutto di Hanson nel FIA World Endurance Championship, prima nella classe cadetta LMP2, quindi in Hypercar (dal 2021) dove, a partire dal 2025, ha debuttato al volante della 499P. Due i successi a Le Mans: in LMP2 (2020) e in Hypercar (2025).

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