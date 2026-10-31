Crippa alla conquista di New York nel 50° anniversario della Maratona più famosa del mondo

Per il 30enne atleta trentino di origini etiopi, detentore dei record italiani sui 3.000, 5.000 e 10.000 in pista, mentre in strada nei 5, 10 km e sulla mezza maratona, sarà certamente la definitiva prova di maturità nella gara di corsa più lunga dell'atletica, che ha mostrato in varie circostanze di soffrire come durante quella delle Olimpiadi di Parigi nel 2024, ma anche e soprattutto in occasione dei due ritiri del 2025, nell'altra Major disputata a Londra in aprile e nei Mondiali di Tokyo a settembre, ma dopo un modesto 38esimo posto a Valencia sempre l'anno scorso, c'è stata la grande rivincita rappresentata dalla prima vittoria ottenuta quest'anno nella capitale francese con il proprio nuovo personale di 2h05'18.