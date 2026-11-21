Potrebbero ulteriormente allungarsi i tempi per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il campione alto-atesino potrebbe infatti anche optare per l'intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio che lo tiene fermo ormai da diversi mesi. A 132 giorni dall’ultima partita disputata - la vittoria a Wimbledon - il tennista azzurro non ha ancora superato l'infiammazione alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro comparsa durante gli allenamenti a Montecarlo alla fine di luglio. Nonostante oltre tre mesi di terapie conservative e consulti specialistici tra Torino, Milano e Lione (inclusi fisioterapia, onde d'urto, laser e infiltrazioni di plasma), il dolore non è scomparso.
Per questo motivo, La Repubblica riferisce che Sinner incontrerà il celebre chirurgo ortopedico finlandese Lasse Lempainen che "in passato - si legge sul quotidiano - ha operato calciatori di Roma e Milan (Spinazzola, Pellegrini, Dovbyk, Florenzi, Pobega), altri campioni come Dembelé, Balde, Araujo, Reece James, e atleti di diverse discipline ancora: dal basket all’atletica leggera. Il migliore nel suo campo, assicurano".
Una scelta definitiva dovrebbe dunque arrivare proprio dal consulto previsto entro il weekend. Quel che appare certo, conclude La Repubblica, è che il rientro slitterà ancora: oltre all'ormai quasi scontato forfait per il Six Kings Slam di Riad, a questo punto sono in forte calo anche le possibilità di vederlo agli Australian Open di gennaio. In caso di operazione, il suo ritorno nel circuito potrebbe rimandarsi direttamente alla primavera.