Potrebbero ulteriormente allungarsi i tempi per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il campione alto-atesino potrebbe infatti anche optare per l'intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio che lo tiene fermo ormai da diversi mesi. A 132 giorni dall’ultima partita disputata - la vittoria a Wimbledon - il tennista azzurro non ha ancora superato l'infiammazione alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro comparsa durante gli allenamenti a Montecarlo alla fine di luglio. Nonostante oltre tre mesi di terapie conservative e consulti specialistici tra Torino, Milano e Lione (inclusi fisioterapia, onde d'urto, laser e infiltrazioni di plasma), il dolore non è scomparso.