"Purtroppo mi sono ritrovata più volte a essere seguita da persone in bici, sono esperienze che traumatizzano", ha spiegato la ventisettenne ricordando gli episodi a Roma sotto il Lungotevere e una volta a Birmingham lungo il Canale, in pieno giorno e in contesti affollati. "Erano uomini che mi stavano dietro: io mi fermavo e loro pure, io cambiavo direzione e loro pure", ha proseguito l'atleta ricostruendo la dinamica dei pedinamenti. "È assurdo che questi episodi siano successi in pieno giorno, la prima volta mi è successa a mezzogiorno ed era pieno di runner. Secondo me c'è del disagio, noto che a queste persone non importa nulla delle conseguenze", ha aggiunto.