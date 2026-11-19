Gaia Sabbatini molestata durante gli allenamenti: "Mi hanno seguita più volte in bici, esperienze che traumatizzano"
La mezzofondista Gaia Sabbatini racconta la paura e gli episodi di molestie subiti mentre si allenava tra Roma e Birmingham
Gaia Sabbatini © instagram
Un fenomeno allarmante emerge dalla prima ricerca dedicata alla sicurezza delle donne che praticano la corsa, secondo cui il 68% delle runner ha subito almeno un episodio di molestia durante gli allenamenti. A dare voce a questo problema è stata la mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini, che dopo aver condiviso sui social le proprie esperienze traumatiche ha approfondito la vicenda raccontando a Il Giornale le paure quotidiane legate agli allenamenti all'aperto.
"Purtroppo mi sono ritrovata più volte a essere seguita da persone in bici, sono esperienze che traumatizzano", ha spiegato la ventisettenne ricordando gli episodi a Roma sotto il Lungotevere e una volta a Birmingham lungo il Canale, in pieno giorno e in contesti affollati. "Erano uomini che mi stavano dietro: io mi fermavo e loro pure, io cambiavo direzione e loro pure", ha proseguito l'atleta ricostruendo la dinamica dei pedinamenti. "È assurdo che questi episodi siano successi in pieno giorno, la prima volta mi è successa a mezzogiorno ed era pieno di runner. Secondo me c'è del disagio, noto che a queste persone non importa nulla delle conseguenze", ha aggiunto.
"Dopo queste esperienze non sono più tranquilla. Adesso, ahimè, mi allarmo subito e prendo più precauzioni: quando vedo una persona dietro di me, la vedo per più tempo, faccio dei veri test. Se vedo poca gente in un posto lo cambio, spengo l'auricolare così sento i passi se qualcuno si avvicina: sono sempre sul piede di guerra", ha rivelato Sabbatini.