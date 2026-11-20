Per Battocletti, reduce da un'altra straordinaria stagione in pista, sia al coperto che all'aperto, con tre ori nelle principali manifestazioni internazionali quali i Mondiali indoor di Torun sui 3.000 metri, e gli Europei di Birmingham sui 5.000 e 10.000 metri, si tratterà della quinta partecipazione ad Atapuerca, ricordando come sia la detentrice del titolo del World Cross Country Tour, vinto sia nell'edizione 2025/2026, che in quella precedente 2024/25 quando fu la prima italiana a conquistare la classifica finale del circuito.