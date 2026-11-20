Battocletti debutta nel Cross di Atapuerca sulla strada per gli Eurocross di Belgrado
La fenomenale mezzofondista azzurra torna a gareggiare, dopo una fastidiosa influenza e un piccolo infortunio che l'avevano fatta rinunciare a un paio di competizionidi Redazione Sprintnews
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Nadia Battocletti gareggerà domenica 22 novembre nel Cross Internacional de Atapuerca, prestigiosa tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour alle porte della città spagnola di Burgos, per quello che sarà il suo esordio stagionale nelle corse campestri con l'obiettivo puntato sugli Eurocross di Belgrado, in programma il prossimo 13 dicembre, dove cercherà di conquistare il terzo titolo assoluto consecutivo.
La gara spagnola, che si svolgerà su un percorso di 7.837 metri tracciato intorno a un sito archeologico riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, si preannuncia come un’appassionante sfida tra la 26enne mezzofondista azzurra, la giovane etiope Asefu Abreha e la keniana Mirriam Cherop, ma attenzione anche alle altre etiopi Wosane Asefa e Lemlem Nibret, alla burundese Francine Niyomukunzi, alla tunisina Marwa Bouzayani, oltre che le spagnolei María Forero, Carolina Robles e Idaira Prieto.
Per Battocletti, reduce da un'altra straordinaria stagione in pista, sia al coperto che all'aperto, con tre ori nelle principali manifestazioni internazionali quali i Mondiali indoor di Torun sui 3.000 metri, e gli Europei di Birmingham sui 5.000 e 10.000 metri, si tratterà della quinta partecipazione ad Atapuerca, ricordando come sia la detentrice del titolo del World Cross Country Tour, vinto sia nell'edizione 2025/2026, che in quella precedente 2024/25 quando fu la prima italiana a conquistare la classifica finale del circuito.
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LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI DELLA VIGILIA
"Voglio il tris di titoli europei assoluti a Belgrado. Un attacco influenzale a metà ottobre mi ha impedito di gareggiare nei 10 km alla Corsa dei Castelli di Trieste, mentre un leggero sovraccarico mi ha costretta a rinunciare al cross di Siviglia. Mi è dispiaciuto mancare a impegni già presi, ma forse non tutti i mali vengono per nuocere in vista di un 2027 molto lungo. Adesso dopo aver ripreso gli allenamenti nel migliore dei modi voglio testarmi per verificare la mia condizione."