Bolt e Gout: il confronto inevitabile (con tutte le cautele del caso)

A prescindere in ogni caso dal fatto che il crono di ieri di Gout possa essere o meno il nuovo primato del mondo under 20 sui 200 metri, rimane un tempo mostruoso, con cui si è migliorato di ben 35 centesimi, ed è meglio di 26 centesimi rispetto al 19"93 che fece nel 2004 pochi mesi prima di compiere 18 anni, il giamaicano Usain Bolt, la leggenda assoluta dell'atletica di tutti i tempi, l'uomo i cui record del mondo su 100 e 200 metri, 9"58 e 19"19, sembrano ancora oggi inavvicinabili.