Battocletti vince nel Cross di Alcobendas in Spagna e si proietta verso gli Europei di Antalya

Nadia Battocletti domina a piacimento con il tempo di 26'14 la 42esima edizione del Cross Internacional de Alcobendas, evento Gold del World Athletics Cross Country Tour disputato su un percorso di 8040 metri vicino all’aeroporto di Madrid in Spagna, mostrando una notevole crescita di condizione rispetto all'esordio di una settimana fa in occasione del terzo posto nella Cinque Mulini, e candidandosi per una prova da grande protagonista nei prossimi Campionati Europei di corsa campestre, in programma l’8 dicembre ad Antalya in Turchia.