Mondiale per Club 2025, la campagna Hisense "Vivi il momento"

Per rendere concreta questa mission, in Italia la campagna prenderà vita con iniziative esperienziali pensate per coinvolgere i tifosi in prima persona, in particolare quelli delle due squadre italiane che parteciperanno alla competizione. Dal 16 al 29 giugno, Hisense personalizzerà una pensilina in via Largo La Foppa, a Milano, offrendo ai passanti un corner calcistico coinvolgente e interattivo per vivere momenti di intrattenimento e divertimento, sia di giorno che di sera.