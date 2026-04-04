ATLETICA

Battocletti sfiora di un secondo il record europeo dei 10 km su strada a Lille

La fenomenale mezzofondista azzurra polverizza il suo precedente record italiano di oltre un minuto con un'altra grande prestazione

di Redazione Sprintnews
04 Apr 2026 - 17:20
© Grana/Fidal

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Nadia Battocletti ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 30'08 la gara sui 10 km della Urban Trail di Lille, in Francia, demolendo il suo precedente record italiano sulla distanza di 31'10, realizzato in occasione della sua vittoria nei campionati europei di corsa su strada nell'aprile scorso a Lovanio in Belgio, e sfiorando di un solo secondo il record europeo che la britannica Megan Keith ha stabilito il 22 febbraio di quest'anno, con 30’07 a Castellon in Spagna.

Nella gara vinta dalla primatista del mondo, la keniana Agnes Ngetich, con l'eccellente crono di 28'58, vicino al suo limite di 28'46, davanti alle giovani etiopi Diriba Chaltu seconda in 30'01 e Hirut Meshesha terza in 30'05, la 25enne mezzofondista azzurra ha dato l'ennesima dimostrazione del suo infinito talento, a sole 2 settimane dal titolo mondiale indoor conquistato a Torun nei 3.000 metri.

Per Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri in pista tra il 2024 e 2025, ma anche bronzo iridato nei 5.000 sempre dei campionati iridati di Tokyo dell'anno scorso, una condotta di gara contraddistinta dai primi 5 km percorsi in 15'09, e dai secondi 5 in un 'negative split' di 14'59 in un crescendo notevole, forse leggermente ostacolata sul finale dalla presenza sul percorso di troppi atleti maschi.

Il prossimo impegno dell'atleta trentina sarà il 9 maggio a Firenze, per il debutto in pista all'aperto, nei 1500 metri del Pegaso Meeting allo stadio Ridolfi, dove darà certamente l'assalto al record italiano detenuto da Sintayehu Vissa con 3'58"11, da lei avvicinato nel 2025 con 3'58"15, che sarebbe il suo ottavo tra pista outdoor, indoor e strada, con poi un altro grande obiettivo rappresentato dai 5.000 metri del Golden Gala Pietro Mennea, il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove sogna di realizzare il primato europeo detenuto dall'olandese Sifan Hassan con 14'13"42.

© Grana/Fidal

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Nella gara riservata agli uomini successo dell'etiope Khairi Bejiga con il tempo di 26'51, mentre il miglior azzurro è stato Pasquale Selvarolo tredicesimo in 27'48, anche lui con la soddisfazione di aver migliorato il proprio precedente limite di circa 1 minuto, rispetto al 28'46 ottenuto nel 2023 a Pescara.

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