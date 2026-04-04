Battocletti sfiora di un secondo il record europeo dei 10 km su strada a Lille

Nadia Battocletti ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 30'08 la gara sui 10 km della Urban Trail di Lille, in Francia, demolendo il suo precedente record italiano sulla distanza di 31'10, realizzato in occasione della sua vittoria nei campionati europei di corsa su strada nell'aprile scorso a Lovanio in Belgio, e sfiorando di un solo secondo il record europeo che la britannica Megan Keith ha stabilito il 22 febbraio di quest'anno, con 30’07 a Castellon in Spagna.