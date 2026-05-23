ATLETICA

Aouani vittorioso nei 10.000 metri della Coppa Europa a La Spezia

Il primatista italiano della maratona entusiasma anche in pista e trascina l'Italia all'argento a squadre

di Redazione Sprintnews
23 Mag 2026 - 21:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Iliass Aouani ha vinto i 10.000 metri maschili della Coppa Europa disputata a La Spezia, chiudendo la sua gara con il tempo di 27'50"05, e continuando la sua straordinaria striscia di eccellenti risultati iniziata in particolare nell'aprile del 2024 con l'oro nella maratona dei campionati europei su strada a Lovanio, poi il bronzo iridato sempre sui 42,195 km a Tokyo, seguito nel marzo di quest'anno, nella stessa capitale giapponese, dal nuovo record  italiano sulla distanza di 2h04’26.

Aouani che tornava a disputare una gara di 10.000 metri in pista dopo l’edizione di tre anni fa quando fu 17esimo, come allora ha contribuito pur se da posizione di massimo prestigio alla medaglia d’argento a squadre dell’Italia, nella prova vinta dalla Francia. 

Complessivamente nella manifestazione l'Italia vince nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi, grazie oltre ai due podi maschili, al successo a squadre della compagine femminile dove spicca il bronzo individuale per Elisa Palmero. 

aouani
coppa europa 10000 metri
la spezia

Ultimi video

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:45
Quanto hype per Taf13

Quanto hype per Taf13

01:53
Tutti i sogni di Jacobs

Tutti i sogni di Jacobs

03:21
DICH PILATO EVENTO AVIS 23/5 DICH

Pilato con la testa già a Los Angeles: "Caso Singapore? Troppo odio verso di me"

08:59
DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

01:08
Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

01:56
Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

02:49
Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

01:33
Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

01:16
Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

00:34
Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

01:16
Prima uscita di Jacobs

Prima uscita di Jacobs

03:00
Irma Testa, boxe e cuore

Irma Testa, boxe e cuore

02:23
Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

I più visti di Atletica

DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

Furlani: nuovo attacco al record italiano di Howe nel lungo di Xiamen

Dosso vittoriosa nei 100 metri di Savona in 11"07. Jacobs terzo in 10"01 ma ventoso

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:57
Fiorini eccellente seconda nei 21,097 km di marcia a La Coruna
22:56
Volley: le azzurre battono 3-1 la Turchia in amichevole
22:45
Dele e Pedro stendono il Pisa: Sarri saluta la Lazio con una vittoria in rimonta
Massimiliano Allegri
22:43
Allegri: "Il futuro? E' domani. 2026 tragico ma la Champions cambia tutto. Marotta? Uno stimolo le sue parole"
22:33
Lazio-Pisa: le foto del match