Aouani vittorioso nei 10.000 metri della Coppa Europa a La Spezia
Il primatista italiano della maratona entusiasma anche in pista e trascina l'Italia all'argento a squadredi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Iliass Aouani ha vinto i 10.000 metri maschili della Coppa Europa disputata a La Spezia, chiudendo la sua gara con il tempo di 27'50"05, e continuando la sua straordinaria striscia di eccellenti risultati iniziata in particolare nell'aprile del 2024 con l'oro nella maratona dei campionati europei su strada a Lovanio, poi il bronzo iridato sempre sui 42,195 km a Tokyo, seguito nel marzo di quest'anno, nella stessa capitale giapponese, dal nuovo record italiano sulla distanza di 2h04’26.
Aouani che tornava a disputare una gara di 10.000 metri in pista dopo l’edizione di tre anni fa quando fu 17esimo, come allora ha contribuito pur se da posizione di massimo prestigio alla medaglia d’argento a squadre dell’Italia, nella prova vinta dalla Francia.
Complessivamente nella manifestazione l'Italia vince nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi, grazie oltre ai due podi maschili, al successo a squadre della compagine femminile dove spicca il bronzo individuale per Elisa Palmero.