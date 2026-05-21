Furlani attacca nuovamente il primato italiano del lungo nella seconda Diamond League in Cina

L'altro azzurro presente nell'evento cinese sarà Leonardo Fabbri nel getto del peso, che farà un vero e proprio tour de force dopo avere gareggiato ieri nel Meeting Internazionale Città di Savona, dove ha vinto facilmente con un buon 21.88, ma l'occasione della Diamond di Xiamen è troppo importante in quanto ci sarà per lui la prima sfida dell'anno con lo statunitense super campione di tutto, oltre che primatista mondiale, Ryan Crouser.