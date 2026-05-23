Fiorini eccellente seconda nella mezza maratona di marcia a La Coruna
La 21enne marciatrice azzurra si lascia alle spalle due straordinarie atlete quali la compagna di nazionale Palmisano e la spagnola Perezdi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Sofia Fiorini ha chiuso al secondo posto con il tempo di 1h32"36, i 21,097 km di marcia della 39esima edizione del Gran Premio internacional Atlética Cantones, disputato a La Coruna in Spagna, uno dei classici mondiali nella disciplina del tacco e punta, al termine di una gara straordinaria in cui è stata battuta solamente dalla messicana Alegna Gonzalez Munoz prima in 1h32'24, ma si è lasciata alle spalle addirittura la campionessa mondiale dei 20 e 35 km, la spagnola Maria Perez terza in 1h33'03, ma anche la compagna di nazionale campionessa olimpica di Tokyo 2021, Antonella Palmisano nona in 1h33'38.
Da evidenziare come il crono realizzato rappresenti il nuovo record europeo under 23 della neonata distanza, a pochi secondi dalla miglior prestazione italiana ottenuta proprio da Palmisano, due settimane fa a Podebrady con 1h32"21.
Fantastica l'ascesa agonistica della 21enne marciatrice toscana, che da oltre un anno vive a Milano e si allena a Sesto San Giovanni con Alessandro Gandellini, già capace di chiudere in seconda posizione nei 42,195 km di marcia dei mondiali a squadre di Brasilia, distanza quest'ultima su cui ha deciso di puntare per i prossimi Europei di Birmingham ad agosto.
Nella competizione femminile per quanto riguarda le azzurre, è decima Alexandrina Mihai con il tempo di 1h33'51, poi è 20esima Michelle Cantò in 1h37'28 e 21esima Giada Traina in 1h38'17.
LA MEZZA MARATONA DI MARCIA MASCHILE
Successo per il cinese Shi Shengji in 1h23'23, con gli italiani che piazzano 15esimo Gianluca Picchiottino 1h25'51, 25esimo Teodorico Caporaso in 1h27'50, 27esimo Emiliano Brigante in 1h28'39, 28esimo Giuseppe Disabato in 1h28'47 mentre è squalificato Michele Antonelli (Aeronautica).
LE GARE GIOVANILI
Vittorie azzurre nei 10 km con il successo del diciottenne Nicolò Vidal in 42'19 e al femminile di Beatrice Palmonari in 46'40 che precede Giulia Ferri con 47'58.