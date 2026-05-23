Fiorini eccellente seconda nella mezza maratona di marcia a La Coruna

Sofia Fiorini ha chiuso al secondo posto con il tempo di 1h32"36, i 21,097 km di marcia della 39esima edizione del Gran Premio internacional Atlética Cantones, disputato a La Coruna in Spagna, uno dei classici mondiali nella disciplina del tacco e punta, al termine di una gara straordinaria in cui è stata battuta solamente dalla messicana Alegna Gonzalez Munoz prima in 1h32'24, ma si è lasciata alle spalle addirittura la campionessa mondiale dei 20 e 35 km, la spagnola Maria Perez terza in 1h33'03, ma anche la compagna di nazionale campionessa olimpica di Tokyo 2021, Antonella Palmisano nona in 1h33'38.