Battocletti, Palmisano e Fabbri subito in gara per un podio nei Mondiali di Tokyo

Leonardo Fabbri scenderà sulla pedana del getto del peso da primatista stagionale mondiale dell'anno, grazie al 22,82 realizzato nel corso degli assoluti di Caorle a inizio agosto, in una stagione però dove ha mostrato difficoltà a esprimersi al meglio delle proprie potenzialità nelle occasioni internazionali più importanti, per cui tutto potrebbe succedere in una gara dove nulla gli è precluso, pur con la presenza dello statunitense campione uscente e primatista mondiale Ryan Crouser, alla sua prima uscita agonistica dell'anno per condizioni fisiche non ottimali, mentre gli altri avversari più pericolosi sulla carta saranno gli altri tre USA qualificati dai trials, Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Adrian Piperi, ma anche il neozelandese Tom Walsh e il nigeriano primatista africano Cornnell Enekwechi, senza dimenticare gli altri due azzurri impegnati, l'italo sudafricano Zane Weir e l'italo statunitense Nick Ponzio.