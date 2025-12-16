Buonfiglio: "Piano strategico Coni per un sistema sportivo riferimento nel mondo"

"La realizzazione di questo piano, che prevede una rendicontazione costante, è un impegno personale e del Comitato - ha aggiunto -. I successi di Parigi non sono un punto di arrivo, bensì ci hanno stimolato a guardare a Los Angeles con la responsabilità di consegnare alle nuove generazioni un sistema sportivo più inclusivo e competitivo, capace di essere un riferimento in Italia, in Europa e nel mondo". Buonfiglio ha poi concluso: "Garantire risorse al Coni significa consentire la partecipazione dell'Italia ai Giochi e quindi assicurare strutturalmente sostegno agli organismi sportivi. A sei mesi dalle elezioni sento con maggiore consapevolezza il valore della responsabilità che mi avete affidato. Ho compreso meglio cosa rappresenti il Coni e mi fa piacere sottolinearlo. Lavoriamo a un Coni più attento, presente e a disposizione del Governo con tutte le nostre competenze per una sempre migliore progettualità. Stiamo dimostrando il senso di responsabilità verso chi rappresentiamo, circa 16 milioni di tesserati e 112mila realtà associative. Questa dimensione rende l'idea della forza del Coni".