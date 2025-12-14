Battocletti domina gli Eurocross di Lagoa e suggella il suo anno meraviglioso

"Sono tanto, tanto, tanto fiera di me. A vedermi sulla linea di partenza si pensa che sia sempre tutto facile ma in realtà si può arrivare con un po' più di ansia, di tensione, di stanchezza: ormai la vita di un'atleta non è soltanto correre, nelle nostre giornate c'è molto altro. Sono felice che per me l'atletica resti un posto sicuro, piacevole, dove poter condividere la mia passione, la gioia, ma anche i dolori, con mia mamma e mio papà. È stata una competizione combattuta, devo ammettere che l'hanno messa giù tosta, ma è bello essere attaccata più volte. Mi sono divertita soprattutto nei tratti di continue curve, salite e discese, è un terreno che mi è piaciuto molto. All'inizio mi aveva spaventato perché ha caratteristiche non si vedono tutti i giorni. Poi è stato bello, sembrava di stare sulle montagne russe! Me la sono goduta, sono stata quasi un segugio dietro alle altre, anche se spesso finivo in testa perché facevo delle curve più veloci ma poi sapevo farmi inglobare di nuovo. L'attacco era stato pianificato ed è venuto naturale. C'era papà che a bordo percorso mi dava consigli e feedback, e ho capito che a due chilometri dalla fine era il momento. Sono rimasta sola e sentivo mio papà Giuliano dire... 'ok ok vai tranquilla, è fatta'. Sì, quando penso a mamma e papà mi scende sempre una lacrima... sono davvero felice che mi seguano, mi assistano, mi supportino. Mi capiscono appieno e non è scontato".