Basket
BASKET

Basket, Eurolega: Milano non si ferma, anche il Real Madrid va ko

L’Olimpia all'Allianz Cloud ha la meglio sui Blancos per 89-82: super Guduric da 22 punti

di Redazione
16 Dic 2025 - 22:42
© @OlimpiaMI1936

© @OlimpiaMI1936

Nel sedicesimo turno di Eurolega di basket l’Olimpia Milano trova il nono successo (il secondo consecutivo): all'Allianz Cloud il Real Madrid va ko 89-82. I biancorossi soffrono solamente nei primissimi minuti, poi già all’intervallo prendono un po’ di margine (50-39). L’Armani nel secondo tempo contiene i tentativi di rimonta avversari, trascinata da un super Guduric, autore di 22 punti. Settima sconfitta per le Merengues.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-REAL MADRID 89-82
Milano piega il Real Madrid 89-82 all'Allianz Cloud ed eguaglia il record proprio delle Merengues: nove vittorie e sette sconfitte nei primi sedici turni di Eurolega. Buon avvio dei Blancos, trascinati da un super Lyles che porta gli ospiti sul 17-9. I padroni di casa rispondono con un parziale di 11-0 che fa capire agli avversari l’atteggiamento di serata: LeDay e Brooks spingono i biancorossi fino al 23-21 alla prima pausa breve. L’Olimpia muove bene la palla nel secondo periodo, trovando anche buone percentuali dal perimetro: le due triple di Brown, poi quelle di Shields e Guduric permettono all’Armani di condurre sul 50-39 all’intervallo. Gli spagnoli tornano ad avvicinarsi sensibilmente dopo la pausa lunga, con Campazzo ed Hezonja protagonisti del rientro fino al -6 a seicento secondi dalla fine (66-60). Gli ospiti ci provano nel periodo finale, Campazzo è l’ultimo a mollare, ma tra la fine del terzo quarto e gli ultimi dieci minuti sale in cattedra Guduric: glaciale dalla lunetta ai tiri liberi e decisivo con un paio di triple pesanti, per il definitivo 89-82.

basket
eurolega
olimpia milano
real madrid

