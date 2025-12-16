Basket, Eurolega: Milano non si ferma, anche il Real Madrid va ko

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-REAL MADRID 89-82

Milano piega il Real Madrid 89-82 all'Allianz Cloud ed eguaglia il record proprio delle Merengues: nove vittorie e sette sconfitte nei primi sedici turni di Eurolega. Buon avvio dei Blancos, trascinati da un super Lyles che porta gli ospiti sul 17-9. I padroni di casa rispondono con un parziale di 11-0 che fa capire agli avversari l’atteggiamento di serata: LeDay e Brooks spingono i biancorossi fino al 23-21 alla prima pausa breve. L’Olimpia muove bene la palla nel secondo periodo, trovando anche buone percentuali dal perimetro: le due triple di Brown, poi quelle di Shields e Guduric permettono all’Armani di condurre sul 50-39 all’intervallo. Gli spagnoli tornano ad avvicinarsi sensibilmente dopo la pausa lunga, con Campazzo ed Hezonja protagonisti del rientro fino al -6 a seicento secondi dalla fine (66-60). Gli ospiti ci provano nel periodo finale, Campazzo è l’ultimo a mollare, ma tra la fine del terzo quarto e gli ultimi dieci minuti sale in cattedra Guduric: glaciale dalla lunetta ai tiri liberi e decisivo con un paio di triple pesanti, per il definitivo 89-82.