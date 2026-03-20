Battocletti e Dosso domani in gara nei mondiali indoor per un grande risultato

Nadia Battocletti e Zaynab Dosso saranno domani 21 marzo in gara, nei 3.000 e 60 metri femminili della seconda giornata dei mondiali al coperto, che si stanno svolgendo a Torun in Polonia, presentandosi certamente tra le principali candidate alla vittoria nelle rispettive gare di corsa, la più lunga e la più corta della manifestazione dove, in quest'ultima, sarà sui blocchi anche la 16enne velocista Kelly Doualla, al suo debutto ufficiale con la maglia azzurra assoluta, ma anche la più giovane atleta presente nei campionati.