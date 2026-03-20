ATLETICA

Battocletti e Dosso domani in gara nei mondiali indoor per un grande risultato

Nella seconda giornata dei mondiali al coperto di Torun anche l'esordio della 16enne Doualla nella sua prima grande manifestazione assoluta

di Redazione Sprintnews
20 Mar 2026 - 20:05
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nadia Battocletti e Zaynab Dosso saranno domani 21 marzo in gara, nei 3.000 e 60 metri femminili della seconda giornata dei mondiali al coperto, che si stanno svolgendo a Torun in Polonia, presentandosi certamente tra le principali candidate alla vittoria nelle rispettive gare di corsa, la più lunga e la più corta della manifestazione dove, in quest'ultima, sarà sui blocchi anche la 16enne velocista Kelly Doualla, al suo debutto ufficiale con la maglia azzurra assoluta, ma anche la più giovane atleta presente nei campionati.

Le fatiche delle due azzurre impegnate nei 60 donne inizieranno poco dopo le 11 della mattinata, in una gara che vivrà le semifinali dalle 20.14 e la finale alle 21.20, con la giovanissima Doualla che cercherà di migliorare il suo personale di 7"19 di record europeo under 18, senza nessun obiettivo preciso ma solo con la forza del suo talento, mentre Dosso che proprio a Torun poche settimane fa ha portato il suo record italiano a 6"99, correrà sicuramente per la vittoria senza alcun timore reverenziale nei confronti della santaluciana Julien Alfred, campionessa olimpica di Parigi 2024 nei 100 metri, ma che in stagione condivide con lei il miglior crono dell'anno sui 60.

Battocletti invece scenderà in pista nella finale dei 3.000 metri alle 19.04, insieme all'altra italiana Micol Majori, e correrà certamente con l'intento di contendere alle due favorite, le etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, il titolo iridato che sulla base dei crono dell'anno la vedono indietro rispetto alle sue avversarie, pur con l'eccezionale crono di 8'26"44 grazie al quale ha sfiorato a Lievin il record europeo di 3 centesimi, ma chiudendo al terzo posto proprio dietro alle due africane che, però, in una presumibile gara tattica, senza lepri, dovranno fare i conti con lo straordinario spunto finale di super Nadia.

Nelle altre discipline della giornata con atleti azzurri, nei 60 ostacoli uomini presente l'argento mondiale di Glasgow 2024, Lorenzo Simonelli, che sembra non essere nella condizione di due anni fa, ma è un grande agonista negli appuntamenti che contano, e sarà in gara anche l'esordiente assoluto Oliver Mulas, con la finale della specialità che sarà in serata, poco dopo le semifinali con batterie in mattinata.

Sempre nella prima parte della seconda giornata della manifestazione ci sarà la finale diretta del salto in alto uomini, dove Christian Falocchi che recentemente ha portato il proprio personale a 2.30, nel corso degli assoluti di Ancona, ha la possibilità di lottare per il podio in una gara che si annuncia molto incerta.

Gli altri due azzurri presenti saranno Eloisa Coiro nella semifinale degli 800 donne, in cerca della finale dopo aver realizzato il miglior tempo nelle batterie, mentre Dario Dester disputerà le tre prove finali del suo eptathlon.

GLI ORARI DEGLI ITALIANI DI SABATO 21 MARZO
10.05 60hs M Eptathlon: Dario Dester
10.20 60hs M Batterie: Oliver Mulas, Lorenzo Simonelli
11.05 60 F Batterie: Zaynab Dosso, Kelly Doualla
11.10 Asta M Eptathlon: Dario Dester
12.15 Alto M Finale: Christian Falocchi
12.22 800 F Semifinale: Eloisa Coiro

18.52 1000 M Eptathlon: Dario Dester
19.04 3000 F Finale: Nadia Battocletti, Micol Majori
19.48 60hs M Semifinale: ev. Mulas, Simonelli
20.14 60 F Semifinale: ev. Dosso, Doualla
21.02 60hs M Finale: ev. Mulas, Simonelli
21.20 60 F Finale: ev. Dosso, Doualla

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