Palmisano seconda nella mezza maratona di marcia a Podebrady con un grande crono
La campionessa olimpica dei 20 km a Tokyo 2021 mostra un'eccellente condizione arrendendosi solo alla vincitrice dei recenti mondiali a squadre di Brasiliadi Redazione Sprintnews
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Antonella Palmisano ha chiuso in seconda posizione la 21,097 km di marcia a Podebrady, tappa Gold del World Race Walking Tour, con il tempo di 1h32'21, miglior prestazione europea sulla nuova distanza introdotta da quest'anno, nella gara vinta in 1h31'44 dalla peruviana Kimberly Garcia Leon, recente vincitrice nella stessa disciplina ai Mondiali a squadre di Brasilia.
Nella classica manifestazione che si disputa nella località termale della Repubblica Ceca, non lontana da Praga, la 34enne marciatrice pugliese ha dimostrato quindi un'eccellente forma al debutto stagionale in un anno in cui ha deciso di puntare sulla distanza più breve della specialità, nell'ottica di inseguire la seconda medaglia d’oro continentale in agosto a Birmingham, dopo la vittoria a Roma nel 2024 sulla distanza dei 20 km sostituiti da quest'anno dai 21,097 km, tipici della mezza maratona di corsa.
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A seguire nella prova maschile sui 21,097 km sarà impegnato Francesco Fortunato, recente brillante vincitore sulla distanza dei campionati mondiale a squadre di Brasilia.
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