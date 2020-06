Atletica, Tortu riparte da Rieti: diretta streaming su Sportmediaset.it

Sabato 4 luglio sarà una data molto importante per Filippo Tortu che potrà finalmente tornare in pista dopo il lockdown: a Rieti tutto pronto per la seconda edizione della Fastweb Cup. Come l'anno scorso, Sportmediaset.it seguirà in diretta streaming il tentativo sui 100 metri di Tortu che ha più volte ribadito di voler tornare a correre sotto i 10'' dopo il 9''99 di due anni fa a Madrid.