Atletica, Fastweb Cup: Tortu fa 9''97 ventoso nei 100 metri

24/05/2019

Il tempone è arrivato al secondo tentativo, dopo una falsa partenza. Tortu, in corsia 5 proprio al fianco del grande rivale canadese Brown, non scatta alla perfezione (dettaglio che fa capire come ci siano ancora margini di miglioramento) ma si riprende subito. A metà gara si distende subito, ingrana una marcia superiore ed esce alla grandissima fino a chiudere a 9''97.



L'azzurro esulta per il record che però il vento gli cancella, non si può parlare di festa rovinata perché la grande prestazione rimane: alla vigilia era difficile immaginare un esordio stagionale migliore di questo, buone sensazioni in vista dei Mondiali di Doha a settembre. Dietro lui proprio Brown in 10 secondi netti, terzo il francese Golitin in 10'11.