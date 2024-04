Atletica, Nadia Battocletti vede Parigi e realizza il record italiano nella 10 chilometri

ATLETICA LEGGERA

La 23enne trentina ha preso parte all'Asics Speed Race fermando il cronometro in 31'19"

© Grana/Fidal Parigi è il grande obiettivo di Nadia Battocletti e, in attesa di prendere parte alle Olimpiadi Estive, la portacolori delle Fiamme Azzurre ha iniziato già a prendere le misure con la capitale francese. La 23enne trentina ha preso parte all'Asics Speed Race con partenza e arrivo al Palais-Royal, nei dintorni del Louvre, completando la 10 chilometri su strada in 31'19", un tempo che le è valso il nuovo record italiano sulla distanza.

Vedi anche Sprintnews Battocletti ricomincia dai campionati italiani di cross L'allieva di Giuliano Battocletti si è fatta il regalo di compleanno con una settimana d'anticipo migliorando il primato realizzato lo scorso 10 settembre a Pescara e ampliando così il palmarés di record nazionale nei quali compaiono quelli sui 5000 metri in pista e su strada. Rientrata un mese fa dopo una serie di infortuni che l'hanno costretta a saltare la stagione outdoor, Battocletti ha tagliato il traguardo in quarta posizione alle spalle dell'etiope Likina Amebaw che si è imposta in 29'56" davanti alle keniane Loice Chemnung (29'57) e Mirriam Chebet (30'41").

Nella 5 chilometri quinta piazza per Ludovica Cavalli (Aeronautica Militare) in 15'18" con tanto di primato personale su asfalto e settimo per Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior, 15'43"); mentre in campo maschile ottavo posto sulla 10 chilometri da parte di Pietro Riva (Fiamme Oro Padova, 28'28").