Battocletti in gara sui 5 km in strada di Tokyo a caccia di nuovi primati

L'obiettivo della gara dovrebbe essere quello di far meglio del suo primato italiano sulla distanza in strada di 14'45 realizzato nel 2023, con la evidente possibilità di attaccare anche quello europeo ottenuto a inizio anno in febbraio dall'olandese Diane Van Es con 14'39, ricordando come il record italiano in pista di Battocletti sia di 14'31"64 ottenuto in occasione del quarto posto nella finale a cinque cerchi di Parigi.