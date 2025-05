Masai Russell strepitosa con il sensazionale crono di 12"17 nei 100H del Grand Slam Track

Nelle distanze più lunghe infine, per quanto riguarda i 1500 metri del mezzofondo breve si è imposto il britannico Josh Kerr in 3'34"51, davanti allo statunitense Yared Nuguse in 3'34"65 e al connazionale di quest'ultimo Cole Hoocker terzo in 3'34"79, mentre nei 3000 metri del mezzofondo lungo la vittoria è stata dell'irlandese Andrew Coscoran in 8'17"56, in volata sullo statunitense Grant Fisher secondo in 8'17"60 e sul britannico George Mills terzo in 8'17"77.