Verstappen: "Molto contento, incognita meteo per la gara". Antonelli: "Buona reazione dopo la delusione della Sprint"

"È stata una grande qualifica. Abbiamo migliorato la macchina, che oggi non era poi male. Nel Q1, Q2 e Q3 abbiamo migliorato ad ogni tentativo, siamo riusciti a trovare il limite. Ho perso un po' di tempo in curva uno, però alla fine è andata bene e sono molto contento della pole. Mi sono migliorato in termini di costanza nel corso degli anni e di questo sono molto soddisfatto. Dobbiamo vedere come sarà il meteo domenica, però siamo nella miglior posizione di partenza. In gara sarà diverso, cercheremo di puntare al massimo. Dovremo essere perfetti e non sarà semplice".