Qualifiche: Verstappen in pole a Miami, Antonelli terzo dietro a Norris

La seconda metà dello schieramento di partenza si apre con Isack Hadjar (VISA Cash App Racing Bulls) e Lewis Hamilton, malinconicamente escluso dalla fase finale delle qualifiche al capolinea di una giornata che era iniziata con il terzo gradino del podio-Sprint. Settima fila per Gabriel Bortoleto che fa più del suo portando la Sauber oltre il Q1 ed al suo fianco al via avrà Jack Doohan con la migliore delle Alpine. Liam Lawson parcheggia la sua Racing Bulls sul lato interno dell'ottava fila chiusa da Nico Hulkenberg, come raramente accaduto fin qui alle spalle della Sauber gemella del suo compagno di squadra brasiliano. Protagonista suo malgrado dell'incidente che ha di fatto chiuso in anticipo la Sprint, Fernando Alonso occupa l'interno della nona fila completata dalla Alpine di Pierre Gasly, per la prima volta quest'anno al via dietro alla A524 di Doohan. Ultima fila per Lance Stroll (brillante quinto nella Sprint anche grazie alla penalizzazione di Albon) e per Oliver Bearman (Haas-Ferrari) che malvolentieri replica la medesima "performance della griglia Sprint.