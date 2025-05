Duplantis nell'asta della seconda Diamond League in Cina dove Warholm vuole stupire anche sui 400 H

Armand Duplantis sarà sulla pedana del salto con l'asta sabato 3 maggio nel distretto di Keqiao in Cina, secondo appuntamento della Diamond League 2025, per ritornare subito fenomeno dopo la vittoria con un meno che normale per lui 5,92 nell'evento inaugurale del circuito a Xiamen, dove Karsten Warholm si è invece impossessato della copertina da protagonista grazie alla vittoria con il nuovo primato del mondo di 33"05 sui 300 H, disciplina che proprio in quell'occasione ha fatto il suo esordio nel principale circuito mondiale di atletica, con l'ostacolista norvegese che in questo nuovo appuntamento del trofeo del diamante farà invece il suo debutto stagionale nei 400 H, in cui a sua volta detiene il record del mondo.