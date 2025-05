Leclerc: "È successo qualcosa di strano, siamo dietro alle Williams"

"In qualifica è successo qualcosa di strano perché siamo andati indietro pur non avendo fatto così tanti cambiamenti alla macchina. Deve esserci stato un errore da qualche parte ma al momento non posso fare e non voglio dire molto di più perché già la mia squadra oggi ha fatto tantissimo per rimettermi in pista in tempo per le qualifiche. Oggi come oggi però non ne abbiamo di più, ho fatto fatica anche ad entrare nel Q3 e siamo dietro anche alla Williams. Abbiamo urgente bisogno di altri aggiornamenti".