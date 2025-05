Il Grand Slam Track approda negli Stati Uniti con la stella Thomas che cambia categoria

Sarà certamente un altro importante appuntamento per verificare l'impatto mediatico di questa rivoluzionaria formula, oltretutto nell'occasione collocata in contemporanea con il secondo meeting della Diamond League 2025 che si disputerà il 3 maggio a Keqiao in Cina, che prevede un ricco premio di 100.000 dollari per il vincitore o la vincitrice di ogni categoria, e che proseguirà poi con la terza serie di tre giorni di gare a Filadelfia dal 30 Maggio al 1 Giugno, per chiudere questa prima edizione a Los Angeles dal 27 al 29 Giugno, sempre con la regola che ogni evento prevede 6 categorie di 2 gare ciascuna, sia per gli uomini che per le donne, per un totale di 24 gare divise in 8 per ogni giornata di competizioni.