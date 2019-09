Atletica, Mondiali; Giorgi bronzo nella 50 km di marcia

ATLETICA

Urlo Italia a ai Mondiali di atletica in corso a Doha, in Qatar. Eleonora Anna Giorgi nella notte italiana ha conquistato il bronzo nella 50 km di marcia con il tempo di 4h29'13". Davanti a lei le due cinesi Liang Rui (4h23'25") e Li Maocuo (4h26'40"). Per la Giorgi, primatista italiana della 20 km, si tratta della prima medaglia della carriera. Atletica: Giorgi bronzo mondiale

















































Ultime gallery Vedi tutte

La Giorgi è terza nella gara più lunga, svolta nel cuore della notte e in condizioni ambientali difficili per il caldo. Sulle strade della capitale del Qatar, la trentenne lombarda corona il suo sogno al termine di una prova di carattere, in cui riesce a superare alcuni momenti di crisi per mantenere il vantaggio nei confronti delle

inseguitrici. All'arrivo c'è il sorriso sul volto dell'atleta allenata dall'ex cinquantista Gianni Perricelli, due bandiere tricolori in mano e tutta l'emozione per il primo podio in un grande evento internazionale, dopo averlo cercato più volte in passato nella 20 chilometri.

"Per me questa medaglia ha un valore inestimabile, è qualcosa di grande, al termine di una stagione magica. La dedico a me stessa, per aver tenuto duro e

aver creduto in questo sogno senza mai arrendermi - ha commentato la Giorgi - Sono contenta e fiera di averla conquistata con la maglia della Nazionale. Ho usato testa, gambe e soprattutto il cuore, per superare i problemi di stomaco che mi hanno rallentata, ho anche rischiato di non farcela, ma ci tenevo veramente tanto. Sapevo che era un’occasione da cogliere e non volevo lasciarmela scappare. Una gara difficile per tutti, nessuno è abituato a competere in queste condizioni". Con questa diventano 44 le medaglie azzurre nella storia della manifestazione, la sedicesima nella marcia.

La gara maschile è stata vinta dal giapponese Yusuke Suzuki, argento al portoghese Joao Vieira e bronzo al canadese Evan Dunfee. Vieira, 43 anni, diventa il più anziano medagliato della storia dei Mondiali di atletica in ogni disciplina.

Vedi anche atletica Mondiali atletica: Tortu settimo nei 100 m con il primato stagionale