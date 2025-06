Battocletti regala all'Italia la prima vittoria nei 5000 donne degli europei a squadre

L'altra faccia della medaglia della giornata arriva invece dagli attesi 100 metri maschili, ultima gara di corsa della serata dove era stato scelto solo negli ultimissimi giorni Lorenzo Patta per sostituire Marcell Jacobs, e il campione olimpico di Tokyo con la 4x100 fa anche una splendida partenza trovandosi in testa ai 50 metri, ma purtroppo all'improvviso è costretto a rallentare per un evidente problema al bicipite femorale, e zoppicando chiude in ultima posizione in 14"42 solo per dare almeno 1 punto alla graduatoria dell'Italia. Da evidenziare come la gara sia stata vinta dal britannico Amo Dadzie in 10"07.