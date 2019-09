Mondiali atletica: Tortu settimo nei 100 m con il primato stagionale

MONDIALI ATLETICA

Dopo aver fatto la storia riportando l'Italia in finale mondiale dei 100 metri dopo 32 anni, Filippo Tortu si classifica settimo (10"07 e primato stagionale) nell'atto conclusivo della disciplina regina. A Doha, la finale è dominata da Chris Coleman (9"76, sesta prestazione di sempre), davanti a Justin Gatlin (9"89) e Andre De Grasse (9"90). Tortu settimo, il re è Coleman

























































































Esistono settimi posti che valgono come una vittoria. Per Filippo Tortu è certamente così: il brianzolo corre in 10"07 nella finale mondiale che vede protagonista il meglio dello sprint. Si gode il momento, festeggia con il team, esattamente come Chris Coleman, che fa “solo” il suo dovere, sbaragliando la concorrenza in 9"76, la sesta migliore prestazione di ogni tempo. Sul podio anche il 37enne Justin Gatlin e Andre De Grasse, rispettivamente secondo e terzo. Tortu, partito in corsia 2, si siede al tavolo dei migliori e raggiunge la miglior prestazione stagionale nell'appuntamento più importante, un 10"07 migliorabile con una condizione non inficiata dagli infortuni. Adesso per l'atleta delle Fiamme Gialle arriva la staffetta 4x100 insieme a Marcell Jacobs, eliminato in semifinale con un deludente 10"20.

Nelle altre gare, da segnalare la qualificazione di Claudio Stecchi alla finale del salto con l'asta: l'azzurro raggiunge 5.75 insieme a Thiago Braz, Bokai Huang e Sam Kendricks, l'unico a superare tutte le misure al primo tentativo. Fuori a sorpresa Duplantis, Filippidis e Renaud Lavillenie, che cede il testimone al fratello Valentin. Va invece fuori in semifinale la 4x400 mista azzurra, mentre nella notte Eleonora Giorgi cerca una medaglia nei 50 km di marcia. La seconda giornata dei Mondiali dà anche medaglie nel martello femminile (Price ottiene 77.54 e batte Fiodorow e Wang), e nei 10.000 donne, con Sifan Hassan (Olanda) che stacca Gidey e Tirop e conquista l'oro in 30'17"62. Tajay Galyle, invece, domina la finale del lungo maschile, saltando in 8.69 m, 30 cm in più del secondo classificato Jeff Henderson.