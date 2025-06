Coiro terza negli 800 donne porta l'Italia in testa alla classifica provvisoria

Nella seconda giornata dei campionati europei a squadre in corso di svolgimento in una serata caldissima a Madrid, Mattia Furlani chiude al terzo posto nel salto in lungo con la misura di 8,07 garantendo 14 punti in graduatoria per l'Italia, nella gara dominata dal greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou con l'eccellente misura di 8.46, mentre va segnalata la clamorosa controprestazione dello specialista olandese Justin Sluijter che, con tre nulli, non porta nemmeno un punto alla sua nazione nettamente in testa nella classifica provvisoria al termine dei due precedenti giorni di competizioni.