Atletica, Jacobs: "Sono io il favorito ai Giochi di Parigi"

Dopo il secondo trionfo europeo nei 100m, Marcell Jacobs fissa il mirino sulle Olimpiadi di Parigi e punta ancora alla medaglia d'oro: "L'avversario da battere a Parigi? Me stesso, quando riuscirò a lasciarmi andare allora potrò correre veramente. Alle Olimpiadi sono io il favorito, non arriverò lì solo per partecipare" ha detto dalla pista dello stadio Olimpico di Roma. Felicità mista a un pizzico di preoccupazione per l'oro olimpico a Tokyo: "Era la prima volta quest'anno che correvo due volte in tempi così ravvicinati, ho sentito un semplice crampo al polpaccio. La batteria l'ho corsa facilmente, in finale mi aspettavo di andare più forte, ma qui era importante solo difendere il titolo".