Diaz terzo nel salto triplo della Diamond League di Montecarlo con 17,19

L’azzurro di origini cubane, campione europeo e mondiale nella stagione al coperto 2025, che lo ha visto in occasione della vittoria iridata in Cina migliorare anche il proprio record italiano con 17.80, era alla sua prima gara dell'anno della Diamond, da lui già vinta nel 2022 e 2023, dopo un periodo di pausa per un infortunio, per cui mostrato una condizione non ancora ottimale ma con anche altre misure valide di 17.15, 17.05 e 17.10, con la migliore ottenuta all'ultimo tentativo, un nullo e una rinuncia.