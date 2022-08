Atletica, Europei: stratosferico Crippa, si prende l’oro nei 10.000

ATLETICA

Il fuoriclasse del mezzofondo azzurro trionfa a Monaco. Inatteso bronzo nella 4x100 femminile

© Getty Images È una domenica incredibile per l'atletica italiana sulla pista di Monaco. Yemaneberhan Crippa, dopo il bronzo nei 5.000 metri, si prende la medaglia medaglia più preziosa nella specialità dei 10.000 con il tempo di 27:46’12". Il 25enne trentino delle Fiamme Oro chiude chiude la gara davanti al norvegese Mezngi. Nella 4x100 femminile le azzurre conquistano un incredibile terzo posto chiudendo la gara con il tempo di 42’’84.

Ancora una grande impresa di Yemaneberhan Crippa sulla pista di Monaco. Il trentino, dopo il bronzo nei 5.000 metri, si prende l’oro nella sua specialità: quella dei 10.000 metri. Crippa trascorre la prima metà di gara in mezzo gruppo, poi prova a riemergere nella seconda parte, riuscendo a restare aggrappato alla testa della corsa. Negli ultimi giri Mezngi si allontana in solitaria. Gli ultimi 300 metri sono quelli decisivi: il giovane mezzofondista parte all’attacco, riprende e supera a 50 metri dal traguardo il norvegese e chiude sul tetto d’Europa con il tempo di 27:46’12". Yeman Crippa riporta 32 anni dopo, in Italia, il titolo nei 10.000. L’altro azzurro in gara, Pietro Riva chiude con un ottimo quinto posto.

"Sono contento, finalmente posso dire di aver preso una medaglia d'oro come si deve, di valore, a livello assoluto. Sono contento di come ho condotto la gara anche se ho fatto un po' di strappi. Ho guardato forse troppo il francese, poi alla fine ho visto che non ne aveva e che il primo stava andando, quindi mi sono mosso io. Penso di aver tenuto la gara in controllo, questa prima medaglia a livello assoluto me la dedico. Questa penso sia la mia gara, nei 5000 mi ero comportato bene, mi ero divertito e ho preso il bronzo. Qui me la sono giocata meglio. L'esultanza alla fine? Ho fatto come Marcell (Jacobs, ndr), per far vedere i muscoli, ma non ci sono. Mi godo questa vittoria, festeggio, sono contento di finire la stagione così. Ora sono emozionato, prevale il lato grintoso. Dopo che avrò realizzato verrà fuori l'emozione", le parole di Crippa.