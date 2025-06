Ferrari senza smalto in Canada, Mercedes mette la Freccia

In Quebec - tappa dieci di ventiquattro - la Ferrari ha ceduto alla super Mercedes canadese il ruolo di prima inseguitrice della McLaren. Il quinto posto di Leclerc e il sesto di Hamilton nulla aggiungono e nulla tolgono all'attuale trend prestazionale della Scuderia. Manca la capacità di mettere in atto una mossa "tranchante", per dirla nella madrelingua del Team Principal, al quale la mossa stessa spetterebbe per ruolo. I piloti poi fanno... la loro parte. Leclerc dà l'impressione di viaggiare a corrente alternata, alternando professioni di fede rossa ad un'impressione di scoramento e in qualche modo di "stanchezza".