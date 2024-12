Atletica, contratto record per Gout Gout: guadagnerà 6 milioni di dollari a 16 anni

Viaggia su quantità dei denaro del genere anche il fenomeno del salto con l'asta 'Mondo' Duplantis, mentre la donna più pagata dell'atletica, in questo caso dalla Nike, sarebbe la sprinter Usa Sha'carri Richardson, per via anche del suo appeal fuori dalle piste. Ma la differenza rispetto a tutti questi campioni è che Gout Gout deve ancora compiere 17 anni, li avrà il prossimo 29 dicembre, e deve ancora confermarsi ai massimi livelli. Ma evidentemente chi ha creduto in lui, strappandolo alla concorrenza, è certo che questo ragazzino abbia le stimmate del nuovo fenomeno. Intanto il contratto con lo sponsor tecnico prevede che il 'golden boy' per ora rimanga in Australia per completare la propria crescita e gli studi (a cui tiene particolarmente). C'è comunque la possibilità di trascorrere dei periodi in Florida per allenarsi con il gruppo di Noah Lyles. Magari per imparare a superare il maestro.