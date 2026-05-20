Dosso vittoriosa nei 100 metri di Savona in 11"07. Jacobs terzo in 10"01 ma ventoso

"Sono contentissimo di essere tornato a correre in Italia. Essere uscito integro da queste due gare é già importante. Il tempo non era l'obiettivo di oggi, abbiamo visto che dobbiamo sistemare qualcosa soprattutto nel finale, ma fino ad agosto c'è tempo per quando si terranno gli Europei a Birmingham. Con Paolo Camossi va benissimo, da quando abbiamo ricominciato a collaborare ho ritrovato il fuoco dentro, L'oro europeo? Non c'é due senza tre... La programmazione prevede di gareggiare tanto, poi avrò il Golden Gala e altre gare ancora da decidere. Ma l'obiettivo é lavorare gareggiando".