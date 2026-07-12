Tragedia a Brno, due piloti perdono la vita in un incidente: avevano 33 e 44 anni

Secondo quanto riportato da diversi media, l'incidente è avvenuto durante la partenza della gara riservata alle categorie Stk1000 e Superbike. Steinmayr è stato costretto a fermarsi in pista a causa di un problema tecnico ed è stato colpito da Rus che avanzava dal fondo della griglia e che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.