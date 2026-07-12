Tragedia a Brno, due piloti perdono la vita in un incidente: avevano 33 e 44 anni

Quello che doveva essere un weekend di festa all'insegna del motociclismo si è trasformato in tragedia. A Brno, sabato due piloti di 33 e 44 anni hanno perso la vita in un terribile incidente verificatosi all'Alpe Adria International Motorcycle Championship.
Nonostante l'intervento dei soccorsi, per Philipp Steinmayr e Adrian Rus non c'è stato nulla da fare. L'austriaco classe 1993 ha riportato delle ferite che si sono rivelate subito fatali, mentre il romeno classe '82 è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo essere stato ricoverato.
Secondo quanto riportato da diversi media, l'incidente è avvenuto durante la partenza della gara riservata alle categorie Stk1000 e Superbike. Steinmayr è stato costretto a fermarsi in pista a causa di un problema tecnico ed è stato colpito da Rus che avanzava dal fondo della griglia e che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.
Le attività previste per il resto del weekend sono state immediatamente annullate dagli organizzatori dell'evento. FIM Europe, l’Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademye e l’Automotodrom Brno hanno espresso in un comunicato il loro cordoglio alle "famiglie, agli amici, ai team e a tutte le persone vicine ai due piloti scomparsi. Un dolore che attraversa confini e categorie, un lutto che colpisce chiunque viva il motociclismo non solo come competizione, ma come comunità".