Atta saluta l'Udinese: "Felice e grato di aver fatto parte di questo club"

12 Lug 2026 - 12:33
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Dopo il blitz di Fabio Paratici che l'ha portato alla Fiorentina, Arthur Atta ha voluto salutare la sua ex squadra tramite un post sui propri canali social. Queste le parole del centrocampista classe 2003: "Cari tifosi dell’Udinese, volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società. Di vedervi sempre con il vostro sostegno. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro. Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi". 

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