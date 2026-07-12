Moto3, GP Germania: Bertelle ottimo terzo nella gara vinta da Uriarte

L'Italia torna sul podio della Moto3 grazie al terzo posti di Matteo Bertelle nel GP di Germania. Al Sachsenring l'italiano del team Levelup MTA ha vinto la volata per il terzo gradino, battendo l'argentino Marco Morelli e il finlandese Rico Salmela. Davanti, invece, sono stati il poleman Brian Uriarte e Maximo Quiles a giocarsi la vittoria, con lo spagnolo del term Red Bull Ktm Ajo, che ha preceduto il connazionale per soli 63 millesimi. Completano la Top 10, nell'ordine, Adrian Fernandez, Jesus Rios, Veda Pratama, Ryusei Yamanaka e Eddie O'Shea. Un punticino anche per Guido Pini, 15°, mentre Nicola Carraro si è fermato al 19° posto.
"Sono molto felice, specialmente perché è una situazione di asciutto. Quando sono salito sul podio a Le Mans era bagnato e lo dicevano tutti, io ho cercato di non mollare e sono super felice, il team ha fatto un lavoro incredibile. Cerchiamo di mantenere questo spirito", ha commentato Bertelle.
In classifica generale, Uriarte accorcia leggermente sul capoclassifica Quiles, mentre Alvaro Carpe scivola al terzo posto a causa dell'11° posto tedesco. Bertelle, nono, è il migliore degli italiani in classifica.
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