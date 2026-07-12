Moto2, GP Germania: Ortola vince in volata su Holgado, Lunetta chiude 10°

Dominio di Ivan Ortola nella gara della Moto2 del GP di Germania. Sul tracciato del Sachsenring lo spagnolo è partito dalla pole e ha resistito a tutti gli attacchi gli avversari. Sul podio con lui sono saliti i connazionali Daniel Holgado, capace di insidiare il vincitore sin sul traguardo, e Izan Guevara, rispettivamente secondo e terzo. Caduto il colombiano David Alonso, quando stava lottando nelle prime posizioni insieme a Senna Agius (poi 4° ), Taro Furusato (5°) Manuel Gonzalez (6°).
Nella Top 10 anche Filip Salac, José Antonio Rueda e Collin Veijer e il nostro Luca Lunetta, che con il suo 10° posto ha reso meno amara la difficile domenica dei piloti italiani. Tony Arbolino si è invece piazzato 16°, mentre Celestino Vietti è finito a terra poco dopo metà gara.
In classifica generale Gonzalez resta al comando con un buon margine, ma vede avvicinarsi Guevara e Agius. Risalgono Ortola e Holgado, che superano Vietti e si mettono alle spalle di Alonso.