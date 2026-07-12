Moto2, GP Germania: Ortola vince in volata su Holgado, Lunetta chiude 10°

Dominio di Ivan Ortola nella gara della Moto2 del GP di Germania. Sul tracciato del Sachsenring lo spagnolo è partito dalla pole e ha resistito a tutti gli attacchi gli avversari. Sul podio con lui sono saliti i connazionali Daniel Holgado, capace di insidiare il vincitore sin sul traguardo, e Izan Guevara, rispettivamente secondo e terzo. Caduto il colombiano David Alonso, quando stava lottando nelle prime posizioni insieme a Senna Agius (poi 4° ), Taro Furusato (5°) Manuel Gonzalez (6°).