Torino, circa duemila tifosi per l'allenamento al Filadelfia

12 Lug 2026 - 13:02
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Circa duemila persone hanno affollato le tribune del Filadelfia per il primo allenamento stagionale del Torino a porte aperte. I tifosi hanno riservato grandi applausi al nuovo tecnico, Ignazio Abate, oltre ai big Duvan Zapata e Giovanni Simeone. I gruppi organizzati della curva Maratona hanno affisso uno striscione contro il presidente Urbano Cairo: "Con questa ambizione sarà sempre contestazione, vendi buffone". Ora la squadra si prepara al trasferimento in Val Rendena, a Pinzolo, dove rimarrà in ritiro fino al prossimo 25 luglio. Sono in programma le amichevoli contro Pinzolo Valrendena (sabato 18), Alcione Milano (mercoledì 22) e Cittadella (sabato 25). 

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