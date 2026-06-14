Toyota vince la 24 Ore di Le Mans, Ferrari frenata dal BoP

Le tre 499P sul circuito de La Sarthe non sono mai state della partita, fuori da ogni lotta per il podio. Lontane, senza velocità e senza passo. Quanti cavalli in meno avevano e quanti kg in più? Sicuramente tanti, anche senza saperlo. Così il quinto posto della 51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado diventa un risultato eccezionale. Già scriverlo suona strano per la macchina campione del mondo in carica e dominatrice della scorsa stagione. Settimo posto per la 83, trionfatrice lo scorso anno a Le Mans. Tanta frustrazione per Kubica, un pilota che è abituato a ben altre corse, più vere. Molta più sfortunata, invece, per la 50 tradita nella notte da un guasto all'estintore e poi fermata nella mattinata dall'elettronica. Ferrari non è uscita sconfitta da Le Mans, ma bensì oggi il Wec ha perso un po' di credibilità. Questo il sentimento di tutti nel paddock. E allora la domanda è: ha ancora senso il BoP? Questo BoP.