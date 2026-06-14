IN FRANCIA

Toyota vince la 24 Ore di Le Mans, Ferrari frenata dal BoP

La casa giapponese prima dopo quattro anni, le 499P mai in lotta per il podio

di Simone Redaelli
14 Giu 2026 - 16:03
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Toyota vince la 24 Ore di Le Mans e centra il grande obiettivo stagionale. Lo fa in una gara noiosa, con pochissimi colpi di scena e condizionata dal BoP. Detto del successo della casa giapponese, quattro anni dopo l'ultima volta, con la numero 7 di Kobayashi, Conway e de Vries, il grande tema della calda settimana francese è stato il balance of performance. Da quest'anno segreto per regolamento, ha condizionato e non poco le prestazioni delle vetture, soprattutto della Ferrari. Questo sì, evidente e sotto gli occhi tutti.

Le tre 499P sul circuito de La Sarthe non sono mai state della partita, fuori da ogni lotta per il podio. Lontane, senza velocità e senza passo. Quanti cavalli in meno avevano e quanti kg in più? Sicuramente tanti, anche senza saperlo. Così il quinto posto della 51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado diventa un risultato eccezionale. Già scriverlo suona strano per la macchina campione del mondo in carica e dominatrice della scorsa stagione. Settimo posto per la 83, trionfatrice lo scorso anno a Le Mans. Tanta frustrazione per Kubica, un pilota che è abituato a ben altre corse, più vere. Molta più sfortunata, invece, per la 50 tradita nella notte da un guasto all'estintore e poi fermata nella mattinata dall'elettronica. Ferrari non è uscita sconfitta da Le Mans, ma bensì oggi il Wec ha perso un po' di credibilità. Questo il sentimento di tutti nel paddock. E allora la domanda è: ha ancora senso il BoP? Questo BoP.

Onore ai vincitori. Un grande risultato per le LMH giapponesi, frutto di una strategia perfetta. Guardinga fino alla mattinata di domenica e poi un cambio di passo, favoriti anche dall'ingresso di una safety car. Primo e terzo posto con la #8 di Hartley, Hirakawa e Buemi. Ottimo secondo posto per Bmw con la #20 (Frijns, Rast, Van der Linde), mentre Cadillac, che per ore ha sognato il colpo grosso, si è sgonfiata sul più bello. Si archivia così la 94.esima edizione di Le Mans, forse una delle meno divertenti di sempre. 

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