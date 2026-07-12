Superbike, Bulega riprende subito a vincere: a Donington sue Superpole Race e gara-2

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Dopo aver visto la striscia di 25 vittorie interrotta da Lecuona in gara-1, Nicolò Bulega è tornato subito a dettare la sua legge. A Donington Park, nell'ottavo round del Mondiale Superbike, il pilota della Ducati ha ottenuto il successo sia nella Superpole Race, sia nella gara-2. Nella gara corta ha approfittato della caduta del compagno di team spagnolo mentre era al comando. Sul podio sono saliti con lui il sempre più protagonista Yari Montella, secondo, e Sam Lowes, terzo, tutti su Ducati. Quarta e quinta piazza per le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, sesto Lorenzo Baldassarri.
Bulega si è ripetuto in gara-2, agevolato del fatto che Lecuona sia dovuto partire a centro gruppo proprio a causa del ritiro nella Superpole Race. Il leader della classifica inizialmente ha dovuto battagliare con Montella, ma poi ha preso il largo e controllato sino al traguardo. Lecuona, invece, ha scalato posizioni su posizioni fino a portarsi in seconda, ma quando ormai Bulega era irraggiungibile. Montella ha difeso il podio, con Bassani quarto davanti ad Alex Lowes e all'ottimo Garrett Gerloff, sesto con la Kawasaki. Ottavo Baldassarri, undicesimo Andrea Locatelli, che era reduce dal secondo posto alla 8 Ore di Suzuka. Grazie a questa ennesima tripletta, la Ducati ha festeggiato il 22° titolo costruttori.
In classifica generale, Bulega aumenta, seppur di poco, il suo vantaggio su Lecuona e ormai aspetta solo di festeggiare il suo primo titolo Superbike quando al termine della stagione mancano quattro round.