Superbike, Bulega riprende subito a vincere: a Donington sue Superpole Race e gara-2

Bulega si è ripetuto in gara-2, agevolato del fatto che Lecuona sia dovuto partire a centro gruppo proprio a causa del ritiro nella Superpole Race. Il leader della classifica inizialmente ha dovuto battagliare con Montella, ma poi ha preso il largo e controllato sino al traguardo. Lecuona, invece, ha scalato posizioni su posizioni fino a portarsi in seconda, ma quando ormai Bulega era irraggiungibile. Montella ha difeso il podio, con Bassani quarto davanti ad Alex Lowes e all'ottimo Garrett Gerloff, sesto con la Kawasaki. Ottavo Baldassarri, undicesimo Andrea Locatelli, che era reduce dal secondo posto alla 8 Ore di Suzuka . Grazie a questa ennesima tripletta, la Ducati ha festeggiato il 22° titolo costruttori.