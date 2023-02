Superbike: Bautista ruggisce subito in Australia  

SUPERBIKE GARA 1

Il campione del Mondo in carica anticipa sul bagnato Rea e Razgatlioglu

Vanno al campione del Mondo in carica i primi 25 punti del 2023 in Superbike. A vincere gara-1 in Australia, infatti, è Alvaro Bautista, che anticipa i due con cui ha lottato nel per tutto il 2022: Jonathan Rea e Toprak Raztaglioglu, capace di prendersi la prima Superpole stagionale. Il sorpasso, in ogni caso, si conferma già nella prima metà della prova inizialmente definita come bagnata, ma col passare dei giri la pista si asciuga, con l'iberico in sella alla Ducati che si prende la testa della corsa al nono giro. La caduta di Lowes, momentaneamente quarto, favorisce invece Andrea Locatelli e Axel Bassani che chiudono rispettivamente quarto e quinto, mentre Danilo Petrucci è ottavo. Per Bautista, considerando anche il finale di stagione 2022, è il terzo successo di fila, arrivato ancora in Australia. Bautista si prende così la momentanea vetta del Mondiale davanti a Rea e Razgatlioglu. Domenica sono invece in programma la Superpole Race e gara-2, poi andrà in archivio il primo Round del Mondiale 2023.