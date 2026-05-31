Bulega scrive nuovi record: tripletta ad Aragon e 22 vittorie di fila
Il pilota della Ducati vince anche Superpole Race e gara-2, precedendo in entrambi i casi Lecuona e Sam Lowes. Adesso ha punti di vantaggio in classificadi Alberto Gasparri
© Getty Images
E sono ventidue. Non si arresta la striscia vincente di Nicolò Bulega nel Mondiale Suprbike. Dopo essersi imposto in gara-1, il pilota della Ducati ha dominato anche la Superpole Race e la gara-2 del round di Aragon. In entrambi i casi, ha battuto il compagno di team Iker Lecuona e Sam Lowes con una Panigale privata. Adesso Bulega ha portato a oltre cento i punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, che è proprio Lecuona: 372 contro 264 quando siamo esattamente a metà stagione. In entrambi le corse, Bulega ha avuto il suo bel daffare per tenersi alle spalle lo spagnolo., ma alla fine non gli ha lasciato scampo.
Da segnalare nella gara corta le ottime prove di Alberto Surra, quarto, e Axel Bassani, sesto. Nono Yari Montella. Subito out Andrea Locatelli, caduto nelle battute iniziali insieme a Tarran Mackenzie.
In gara-2, invece, Bassani è stato quinto dietro al compagno di squadra in Bimota, Alex Lowes, con Surra ottavo. Qualche punticino per Locatelli e Stefano Manzi, rispettivamente 13° e 14°. A terra al via Lorenzo Baldassarri e Xavi Vierge.