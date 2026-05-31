Bulega scrive nuovi record: tripletta ad Aragon e 22 vittorie di fila

E sono ventidue. Non si arresta la striscia vincente di Nicolò Bulega nel Mondiale Suprbike. Dopo essersi imposto in gara-1, il pilota della Ducati ha dominato anche la Superpole Race e la gara-2 del round di Aragon. In entrambi i casi, ha battuto il compagno di team Iker Lecuona e Sam Lowes con una Panigale privata. Adesso Bulega ha portato a oltre cento i punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, che è proprio Lecuona: 372 contro 264 quando siamo esattamente a metà stagione. In entrambi le corse, Bulega ha avuto il suo bel daffare per tenersi alle spalle lo spagnolo., ma alla fine non gli ha lasciato scampo.