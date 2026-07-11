Superbike, si interrompe la striscia di successi di Bulega: Lecuona vince gara-1 a Donington

“Sono molto felice e vorrei ringraziare il mio team che mi ha messo nelle condizioni di essere così competitivo. E' stata una bella gara, con tante battaglie con Nicolò. Voglio godermi questo momento pensando alla mia famiglia e dedicando questa vittoria a mia figlia Luna”, ha detto lo spagnolo.



“Faccio i complimenti a Iker per la sua prima vittoria in WorldSBK. Ci ho provato da primo all'ultimo giro ma mi è mancato qualcosa. Non cambia, però, niente perché il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre, sessione dopo sessione, gara dopo gara, ed è quello che dovremo fare domani”, il commento di Bulega.