Superbike, si interrompe la striscia di successi di Bulega: Lecuona vince gara-1 a Donington

Iker Lecuona ricorderà a lungo il sabato del round di Donington Park, ottava tappa della stagione 2026 del Mondiale Superbike. Il pilota spagnolo del team Aruba.it Racing – Ducati, infatti, ha conquistato la prima vittoria in carriera in WorldSBK al termine di un'infinita battaglia con il compagno di squadra Nicolò Bulega, reduce da 25 vittorie di fila. Lecuona è partito bene superando Bulega alla prima curva e resistendo ai suoi attacchi. Gli ultimi tre giri sono stati spettacolari con sorpassi e controsorpassi che hanno premiato il numero 7.
“Sono molto felice e vorrei ringraziare il mio team che mi ha messo nelle condizioni di essere così competitivo. E' stata una bella gara, con tante battaglie con Nicolò. Voglio godermi questo momento pensando alla mia famiglia e dedicando questa vittoria a mia figlia Luna”, ha detto lo spagnolo.
“Faccio i complimenti a Iker per la sua prima vittoria in WorldSBK. Ci ho provato da primo all'ultimo giro ma mi è mancato qualcosa. Non cambia, però, niente perché il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre, sessione dopo sessione, gara dopo gara, ed è quello che dovremo fare domani”, il commento di Bulega.