Argentina, Messi: "Mai giocato contro l'Inghilterra, sarà speciale"

"È una partita speciale. Perché è la prima volta che gioco contro una squadra del genere: ho giocato contro tutte tranne l'Inghilterra. Ed è speciale perché sono una grande squadra, una vera potenza, ed è sempre bello giocare contro squadre come questa". Così Lionel Messi, stella dell'Argentina, in vista della semifinale mondiale contro l'Inghilterra. "Partite come questa, oltre a una semifinale di Coppa del Mondo. Quindi ora sto cercando di riposare perché ci siamo allenati molto, abbiamo subito un grande logorio, e la squadra lo sente. E sto cercando di arrivare lì nelle migliori condizioni possibili per fare quello che abbiamo fatto finora: competere", ha aggiunto il giocatore di Rosario, che già sente l'emozione della partita contro l'Inghilterra. Gli inglesi sono l'unico grande avversario che il 39enne di Rosario non ha mai affrontato con la maglia della nazionale argentina, nemmeno in altre categorie o amichevoli. Senza dubbio, si trattava di un obiettivo rimasto incompiuto nella fase finale della sua gloriosa carriera. L'ultima volta che Argentina e Inghilterra si sono affrontate è stata in un'amichevole, e Messi era presente in tribuna. Era il 12 novembre 2005, e Leo, che era stato convocato da José Pékerman e aveva persino giocato nelle qualificazioni ai Mondiali, non poté partecipare perché era squalificato per le amichevoli a causa di un cartellino rosso rimediato contro l'Ungheria.